Überfahrene Wölfe vom Schluchsee jetzt im Museum am Feldberg zu sehen

Im Haus der Natur am Feldberg sind seit Freitag die beiden überfahrenen Wölfe vom Schluchsee in einer Dauerausstellung zu sehen. Die Tiere wurden präpariert, die Wölfin war trächtig.

Es wurde fleißig gewerkelt und gebastelt, jetzt gibt es das Ergebnis zu sehen. Im Haus der Natur am Feldberg sind in einer Dauerausstellung ab Freitag (16.5.) die beiden überfahrenen Wölfe vom Schluchsee (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) zu sehen. Die Tiere wurden präpariert und können von nun an von den Besuchern im Haus der Natur angeschaut werden.

Hubertus Ulsamer, stellvertretender Leiter des Hauses der Natur auf dem Feldberg, nennt die beiden ausgestellten Tiere geschichtsträchtige Wölfe. Es handele sich um die erste Fähe, also ein weiblicher Wolf und den ersten Welpen, der seit Langem in Südbaden geboren wurde. Deshalb habe man sich bemüht, die Kadaver zu sichern und sie im Haus der Natur zu zeigen, erklärte Ulsamer dem SWR.

Seit 2015: Wölfe wieder in der Region

2015 war wieder der erste Wolf im Land nachgewiesen worden, das Tier stammte aus der Schweiz. Es wurde noch im selben Jahr auf der A5 in Lahr (Ortenaukreis) überfahren. Sein Skelett kann im Naturkundemuseum in Karlsruhe angeschaut werden. 2017 siedelte sich dann der erste Rüde wieder dauerhaft im Schwarzwald an. 2023 bildete sich in der Gemeinde Schluchsee das erste Rudel.

Beide Wölfe bei Wildunfällen überfahren

Noch bis April 2024 gab es im Bereich Schluchsee (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) ein kleines Rudel, bestehend aus einem Wolfspaar mit ihrem Jungen. Die zu dem Zeitpunkt trächtige Fähe wurde jedoch beim Überqueren einer Straße in der Nähe von Lenzkirch (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) von einem Auto erfasst, ebenso das Jungtier in der Nähe des Schluchsees (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald).

Für Hubertus Ulsamer, den stellvertretenden Leiter des Hauses der Natur auf dem Feldberg, ist der Wolf ein historisches Tier. SWR Ina Held

Ein Auto war laut Polizei in der Nähe der Gemeinde Schluchsee (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) auf der B500 mit dem Wolfswelpen zusammengestoßen, der über die Straße gelaufen war. Der Wolf wurde zunächst äußerlich untersucht. Er war etwa acht Monate alt und wog 20 Kilogramm. Das Umweltministerium teilte mit, dass es sich bei dem Wolf - äußerlichen Merkmalen nach zu urteilen - um den männlichen Welpen des Schluchsee-Rudels, GW3699m, handele.

Welpe war krank

Der männliche Welpe litt zudem an Räude, einer ansteckenden Hauterkrankung. Der Welpe war im Juli 2023 per Fotofalle der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) nachgewiesen worden. Er war der erste bekannte Wolfsnachwuchs seit etwa 150 Jahren. Seit 1866 galt der Wolf in Baden-Württemberg als ausgestorben.