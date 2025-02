Kurden und Unterstützer demonstrieren am Donnerstagabend durch Lahr. Als die Polizei wegen Verstößen eingreifen muss, gerät der Protest außer Kontrolle.

Eine Demonstration von rund 120 Kurden und weiteren Unterstützern ist am Donnerstagabend in Lahr (Ortenaukreis) eskaliert. Wie die Polizei berichtet, seien bei einer Personenkontrolle wegen Auflagenverstößen mehrere Menschen gewaltsam gegen die Einsatzkräfte vorgegangen. Unter anderem seien die Beamten dabei mit Fahnenstangen angegriffen worden.

Ermittlungen unter anderem wegen Landfriedensbruch

Nachdem die gewaltbereiten Personen festgesetzt wurden, seien anschließend weitere Protestteilnehmende dazugestoßen und hätten die Polizisten teilweise mit Stöcken bewaffnet attackiert. Dabei seien auch Flaschen geworfen worden. Neun Polizisten wurden laut Angaben bei dem Einsatz verletzt. Über die Schwere der Verletzungen lag zunächst keine Information vor.

Die Polizei stellte bei dem Einsatz die Identität von insgesamt 64 Personen fest. Ein Großteil der vorübergehend Festgenommenen habe erheblichen Widerstand gegen die Beamten geleistet. Mehrere Ermittlungen, unter anderem wegen Landfriedensbruch, seien eingeleitet worden.

Demonstration der Kurden führt über mehrere Etappen

Der sogenannte Lange Marsch der Kurden findet jedes Jahr im Februar in mehrere Etappen statt. Der Protestzug begann am Montag mit einer Auftaktveranstaltung in Heilbronn und führte über Ludwigsburg, Stuttgart und den Kreis Böblingen. Am Freitag soll der Protest laut Polizeiangaben in Freiburg weitergehen.

Unter anderem fordern die Demonstranten die Freilassung des PKK-Anführers Abdullah Öcalan. Die Organisation kämpft seit den 1980er Jahren gegen den türkischen Staat. Sie wird von der Türkei als auch von der Europäischen Union und den USA als Terrororganisation eingestuft.