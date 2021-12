Ausreichend Impfstoff zum Boostern in Freiburg vorhanden

Der Impfstützpunkt Freiburg bietet diese Woche an drei Nachmittagen Booster-Impfungen gegen Covid-19 an. Es werden Biontech und Moderna verabreicht.

An drei Nachmittagen in dieser Woche standen am Impfstützpunkt Freiburg 500 Impftermine zur Verfügung. Die Ständige Impfkommission empfiehlt die Booster-Impfung mit dem Stoff der Firma Moderna ausschließlich für Menschen über 30 Jahre. Nachdem Biontech bundesweit limitiert wurde, gab es kurzfristig Extra-Termine für Impfungen mit Moderna.

Die Termine sind heiß begehrt. Der 32-jährige Simon Reiss ist froh, einen ergattert zu haben. Nach zwei Impfungen mit Stoff von Biontech nimmt er nun auch den von Moderna. Sein Motto: Hauptsache geboostert.

"Es geht ja nicht nur um mich. Die Booster-Impfung hilft ja nicht nur, meine Viruslast zu reduzieren, sondern auch die Übertragbarkeit."

Diese Meinung vertritt auch Thorsten Hammer, der den Impfstützpunkt in Freiburg leitet. "Alle, die Biontech und Biontech hatten, kann man mit gutem Gewissen mit Moderna boostern - und andere eben auch."

3.000 Impfungen pro Tag geplant

Die Termine für die Booster-Impfungen in dieser Woche waren rasch vergeben. In der zweiten Dezemberwoche will man am Stützpunkt Freiburg die Kapazitäten auf 3.000 Impfungen pro Tag ausweiten. Es sei ausreichend Impfstoff zum Boostern vorhanden, so Thorsten Hammer.