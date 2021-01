Wegen der steigenden Infektionszahlen im Elsass ist die Ausgangssperre seit Sonntag um zwei Stunden nach vorne gezogen. Ärzte sehen darin eine sinnvolle Maßnahme, um Kontakte zu vermeiden.

Wie ausgestorben - so wird es künftig abends auf den Straßen im gesamten Elsass aussehen. Denn seit Sonntag gilt die neue Ausgangssperre ab 18 Uhr. Das ist zwei Stunden früher als bislang.

Für Josiane Chevalier, Präfektin der Region Grand-Est, gibt es keine Alternative, denn "alle Ärzte sind sich einig, dass diese neuen Einschränkungen sinnvoll sind. Wir vermeiden dadurch Treffen und Kontakte. Aus medizinischer Sicht macht diese Maßnahme Sinn und deshalb haben wir es so entschieden."

In Colmar haben Passanten an der Wirksamkeit im Vorfeld der verschärften Ausgangssperre eher Zweifel. Im Alltag sehen viele vor allem neue Probleme auf sich zukommen: "Für all die Leute, die arbeiten, wird es enorm schwierig werden. Es wird eine schreckliche Rennerei geben, um rechtzeitig nach Hause zu kommen und vorher noch die Kinder abzuholen."



"Dass wir uns zum Einkaufen dann vor 18 Uhr in die Läden quetschen müssen, das nervt mich", so eine Kundin und der Geschäftsinhaber einer Boutique befürchtet weitere Umsatzeinbußen. Um die Verluste zu kompensieren, regen Einzelhändler an die Läden auch mal sonntags zu öffnen.

Ausgenommen von der vorgezogenen Ausgangssperre sind Menschen, die arbeiten müssen oder ihre Kinder in einer außerschulischen Einrichtung abholen. Dazu wird allerdings eine Ausnahmegenehmigung benötigt, ansonsten droht eine Strafe von bis zu 135 Euro.