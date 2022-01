Ausgangsbeschränkungen für Nicht-Geimpfte

Im Ortenaukreis und im Kreis Emmendingen lag die 7-Tagesinzident am Freitag und Samstag über 500. Damit gelten von Sonntag an verschärfte Ausgangsbestimmungen für nicht Immunisierte Menschen: Wer nicht geimpft ist und noch keine Corona-Infektion durchgemacht hat, darf zwischen 21 und 5 Uhr die Wohnung nur noch mit triftigem Grund verlassen. Als solcher gilt etwa die Ausübung des Berufs oder der Besuch von Ehegatten oder Lebenspartnern. Darüber hinaus ist es unter anderem auch erlaubt, allein spazieren zu gehen oder Sport zu treiben. In Südbaden gilt die nächtliche Ausgangsbeschränkung mit Ausnahme von Tuttlingen inzwischen flächendeckend. Die Regelung wird aufgehoben, sobald die 7-Tagesinzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Tagen wieder unter 500 liegt.