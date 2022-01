Freiburg: Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte

In Freiburg liegt die 7-Tage-Inzidenz den zweiten Tag in Folge über 500. Damit treten Dienstag laut Coronaverordnung des Landes automatisch Verschärfungen für Ungeimpfte in Kraft.

Von Dienstag an gilt in Freiburg eine Ausgangsbeschränkung für nicht immunisierte Menschen. Das heißt: Wer nicht vollständig geimpft ist und noch keine Corona-Erkrankung durchgemacht hat, darf das Haus künftig von 21 bis 5 Uhr nicht mehr ohne triftigen Grund verlassen. Als solcher gilt unter anderem die Ausübung des Berufs. Daneben ist es auch noch erlaubt, Lebenspartner oder Ehegatten zu besuchen oder im Freien allein spazieren zu gehen oder Sport zu treiben. Das Gesundheitsamt hebt diese Verschärfungen auf, sobald die Sieben-Tage-Inzidenz in Freiburg an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unter 500 liegt. Neben Freiburg hat in Baden-Württemberg nun auch der Kreis Lörrach die kritische Schwelle von 500 überschritten.