Das Wetter an Ostern wird in Südbaden eher verhalten frühlingshaft. Es gibt aber jede Menge Aktionen und Ausflugsmöglichkeiten, die sich auch bei schlechtem Wetter anbieten.

Frühlingshafte Ostertage? Fehlanzeige. Bisher sieht die Wettervorhersage in Südbaden eher bescheiden aus. Wer dennoch Familie, Freunde oder sich selbst bespaßen will, für den gibt es einige Möglichkeiten, dabei auch trocken zu bleiben.

SWR-Reporterin Maya Rollberg fasst die Ausflugstipps bei Schlechtwetter zusammen:

Schatzsuche im Münstertal

Im Bergwerk Teufelsgrund im Münstertal kann man bis zum Ostermontag Eier suchen, ohne nass zu werden. Führungen mit Schatzsuche finden bis Ostermontag unter Tage statt. Natürlich gibt es im Bergwerk nicht nur Ostereier, sondern auch Edelsteine zu finden.

Ostereiersuche in der Fabrikhalle

Noch eine überdachte Ostereier-Suche läuft am Ostermontag in der Fabrikhalle der Spinnerei Kollnau im Kraftwerk in Waldkirch. Dazu gibt es ein Osterbrunch, bei dem alle etwas zu Essen mitbringen können.

Kunsthandwerkermarkt in Titisee-Neustadt

Bis Ostermontag lassen sich auf dem Kunsthandwerkermarkt in Titisee-Neustadt noch Schätze finden. Dort gibt es neben Mode, Porzellan und Drechselarbeiten auch eine Osterausstellung.





Und falls das Wetter doch mitspielt, gibt es noch die Möglichkeit zu einer Schwarzwälder Tradition, die sportlich und schnell ist. Beim Eierspringen am Eichener See im Südschwarzwald heißt es schnell sein und Eier klauen. Die werden von Wächtern mit sogenannten „Saubloodere“, also aufgeblasene Schweineblasen, verteidigt. Da kommt man auch ohne Frühlingswetter ins Schwitzen!