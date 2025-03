per Mail teilen

Wie haben die Menschen im Schwarzwald früher gelebt? Ab Sonntag kann man das im Freilichtmuseum Vogtsbauernhof hautnah erleben - mit ganz einfachen, kleinen Dingen.

Wie haben die Bäuerinnen und Bauern früher ihre Milch gekühlt? Wie haben sie ihr Essen gelagert und haltbar gemacht? Antworten auf diese und weitere Fragen rund um das Leben der Menschen im Schwarzwald vor bis zu 600 Jahren, gibt es ab Sonntag wieder im Freilichtmuseum Vogtsbauernhof in Gutach (Ortenaukreis). Denn dann beginnt die neue Saison. Und sie steht unter dem Motto: "Die einfachen Dinge im Leben".

Ein Blick ins Innere des Vogtsbauernhofs vermittelt einen guten Eindruck früheren Lebens im Schwarzwald. SWR Paulina Flad

Jahresmotto: "Die einfachen Dinge im Leben"

In diesem Jahr geht es also um Alltagsgegenstände, die für die Menschen in der Region damals von großer Bedeutung waren, die heute aber kaum jemand mehr kennt.

Eine Obstmahle (links) und eine Obstrotte - damit wurde früher Saft gepresst. SWR Paulina Flad

Volles Programm im Vogtsbauernhof

Passend zum Jahresmotto, gibt es verschiedene Thementage. Da wird zum Beispiel gezeigt, wie früher Milch haltbar gemacht wurde, ganz ohne Kühlschrank oder wie Wäsche gewaschen wurde.

Der große Höhepunkt ist aber im Mai. Da organisiert das Freilichtmuseum den Ortenauer Trachtentag. Dann werden 500 Trachtenträgerinnen und Träger erwartet.