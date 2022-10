Ausbildung in der Landwirtschaft boomt

Immer weniger junge Menschen beginnen eine Ausbildung in Industrie, Handel oder Handwerk. In der Landwirtschaft steigt ihre Zahl aber an. In Südbaden gibt es sogar Wartelisten.

Azubi-Mangel, wo man hinschaut: Handel, Handwerk und Industrie klagen über zu wenig Interessenten. Doch ein Bereich hat enormen Zuwachs bekommen: die Ausbildung zur Landwirtin und zum Landwirt. Allein 2021 gab es bundesweit über sieben Prozent mehr abgeschlossene Ausbildungsverträge. In Südbaden sind die Berufsschulklassen in diesem Jahr so voll, dass es teilweise auch Wartelisten gibt.

Früh aufstehen, körperlich arbeiten und selten ein Tag unter zehn Stunden, das ist für Jasmin Schwer normal. Die Auszubildende in der Landwirtschaft ist im zweiten Lehrjahr und arbeitet seit August auf dem Tafelackerhof bei Donaueschingen (Schwarzwald-Baar-Kreis). In der Zukunft möchte Schwer aber einen eigenen Hof besitzen.

"Vielleicht will man jetzt einfach zeigen, dass das Essen was Wert ist, dass wir auch die Wertschätzung steigern, wenn wir den Beruf lernen."

Zu Jasmin Schwers Ausbildung gehört auch der Praxisteil auf einem landwirtschaftlichen Betrieb. SWR Dorothea Dörner

Volle Berufsschulklassen in der Landwirtschaft in Südbaden

Woher kommt der Trend? Andreas Burth von der Albert-Schweitzer-Berufsschule Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) vermutet, dass die Jahre der Pandemie mehr Bewusstsein für Lieferketten und die Produktion von regionalen Lebensmitteln geschaffen haben.

Für die praktische Ausbildung in der Landwirtschaft ist unter anderem Markus Eggs zuständig. Er ist Landwirt in Offenburg (Ortenaukreis) und Ausbilder. Den Auszubildenden des ersten Lehrjahres zeigt er bei einem wöchentlichen Tagespraktikum, wie zum Beispiel das Pflügen geht. Mit so einem Andrang wie in diesem Jahr habe er nicht gerechnet.

"Auch die Azubi-Klasse hat sich dermaßen gefüllt, das war so nicht abzusehen, dass die Schule irgendwann einen Stopp machen musste."

Bestand seine Gruppe früher aus zwei bis drei Jugendlichen, sind es momentan sechs oder sieben junge Menschen, die ein Tagespraktikum auf seinem Hof machen. Alle wollen einmal einen Hof übernehmen.

Rund 750 Euro Brutto im 1. Lehrjahr Eine Landwirtin oder ein Landwirt in Ausbildung verdiente in Baden-Württemberg 2021 im Durchschnitt rund 750 Euro Brutto monatlich. Für Auszubildende im dritten Lehrjahr betrug die Vergütung rund 870 Euro Brutto. Zum Vergleich: Auszubildende bei Banken verdienten im Schnitt 250 Euro mehr.

Mehr Auszubildende in BW in Landwirtschaft

Laut der Berufsbildungsstatistik von 2021 stieg insgesamt das Interesse an den sogenannten grünen Berufen in Baden-Württemberg um 2,5 Prozent an. Dazu gehören neben der Landwirtschaft unter anderem die Forstwirtschaft und der Garten- und Landwirtschaftsbau. Zu den beliebtesten Ausbildungsberufen in Baden-Württemberg gehörten 2021 weiterhin Berufe wie der Kaufmann/Kauffrau im Einzelhandel oder die Ausbildung zur Medizinischen Fachangestellten.