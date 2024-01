Im Genehmigungsverfahren zum viergleisigen Ausbau der Rheintalbahn wird vom heutigen Dienstag an der Abschnitt zwischen Bad Krozingen und Müllheim erörtert. Bis zum 20. Juli sollen sämtliche Einwendungen und Stellungnahmen in der Quellenhalle in Bad Krozingen Schlatt besprochen werden. Parallel dazu informiert die Bahn an einem Infostand über das Großprojekt. Sie will in dem Abschnitt Güter- und Personenverkehr trennen und die neue Güterzugtrasse in Tieflage bauen. Die Planungsunterlagen finden sich auf der Internetseite vom Regierungspräsidium Freiburg. Die Bahn hatte auf Druck der Region ihre früheren Planungen vollständig überarbeitet. Sie plant auf der knapp 16 Kilometer langen Strecke zwischen Bad Krozingen und Müllheim jetzt eineTieflage der Trasse mit mehreren Landschaftsbrücken. Bei den Erörterungen geht es um Themen wie das Schallschutzkonzept, den zu erwartenden Baustellenverkehr sowie die Belange der Landwirtschaft, des Naturschutzes und des Forstes.