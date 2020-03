Der Waldshuter Landrat Martin Kistler hat per Eilentscheidung Aufträge für den Ausbau des alten Krankenhauses und den Bau des neuen Zentralklinikums erteilt. Der Kreistag darf derzeit nicht tagen.

Die Entscheidungen waren mit den im Kreistag vertretenen Parteien und Wählervereinigungen abgesprochen, so Kistler. Sie wurden getroffen, weil die Zeit drängt. Das bestehende Kreiskrankenhaus in Waldshut soll bis Sommer 2021 einen Anbau erhalten. Unter anderem geht es auch darum, mehr Platz für zusätzliche Intensivbetten zu schaffen. Aber auch die hygienischen Standards sollen verbessert werden. Ein Teil der Patienten muss derzeit noch Toilette und Dusche im Flur benutzen.

Krankenhausausbau in Waldshut per Eilentscheidung auf den Weg gebracht SWR Petra Jehle

Neues Zentralklinikum Albbruck mit 370 Betten für 2028 geplant

Parallel dazu wird an den Plänen für den Bau des neuen Zentralklinikums in Albbruck gearbeitet. Es soll rund 300 Millionen Euro kosten, über 370 Betten verfügen und in acht Jahren bezugsfertig sein. Ob es dabei bleibt, ist allerdings offen, denn das medizinische Konzept für das Zentralklinikum soll an die Erfahrungen mit der derzeitigen Corona-Pandemie angepasst werden.