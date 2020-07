Der 80-jährige Michael Pyhrr hat Anfang der 90er-Jahre einen völlig verwahrlosten Pfarrhof samt Anwesen und Scheunen in Sasbach-Leiselheim am Kaiserstuhl gepachtet. Daraus hat er ein wahres Paradies geschaffen.

Sein Garten-Paradies entstand aus Unkraut, wie Michael Pyhrr sagt, denn er hat die Philosophie, dass in seinem Garten nur wachsen darf, was auch in die Region gehört. Früher lebte er mit seiner Familie auf dem Anwesen, jetzt nur noch mit seiner Frau. Doch einsam wird es nicht, das ganze Dorf schaut immer mal wieder vorbei: "Ich hab immer den Kaiserstuhl geliebt, weil er klimatisch hervorragend ist. Und ich bin in meinem Berufsleben gereist, gereist, gereist - 50 Jahre lang und ich wollte raus aufs Land. Es ist für mich der schönste Alterssitz, den man sich aussuchen kann. Ich genieße es jeden Tag."

Ein alter Strohhut und die Krachlederne – beides gehört bei Michael Pyhrr beim Rasenmähen einfach dazu. Einmal in der Woche dreht er auf seinem Anwesen die Runde: "Der schönste Moment der Ruhe ist, wenn ich auf meinem Traktor sitze und Rasen mähe, weil da hab' ich Ruhe und Zeit und kein Telefon. Ich meine, es ist ja eine barocke Grundanlage. Ich habe die verfallenen Häuser gesehen - es war ja alles kaputt - und dann hab' ich mir gesagt: Das muss restauriert werden im alten Stil. Also nicht geschönt und nicht auf snobby, sondern auf gemütlich."

Palmen und Bambus sucht man in seinem Garten vergebens. Getreu Michael Pyhrrs Philosophie soll ja in seinem Garten nur wachsen, was auch hier vorkommt. "Schwarzwälderin" heißt folgerichtig etwa die Geraniensorte einer Gärtnerei am Kaiserstuhl. Sämtliche Töpfe und Kübel hat er selbst bepflanzt. Als Pyhrr das verfallene Anwesen zum ersten Mal sah, verliebte er sich sofort. Doch seine großen Umbaupläne verschwieg er seiner Frau anfangs: "Meiner Frau hab' ich zuhause gesagt, ich will da draußen ein kleines Jagdhaus renovieren, das war im Dezember 1993. Dann ist sie mal im Februar gekommen und sagte, aha, das soll dein kleines Jagdhaus werden? Also eines sag ich dir, auf das Kackdorf kriegst du mich nicht und das ist heute noch ein geflügeltes Wort in Leiselheim. Das haben natürlich alle mitgekriegt." Sie ließ sich dann doch überreden. 26 Jahre wohnen sie jetzt hier und der Garten wurde ihr Gemeinschaftsprojekt.

Michael Pyhrr hat mit seiner Frau aus einem verwahrlosten Pfarrhof in Leiselheim ein Garten-Paradies gemacht SWR

Koi-Händler Christian Schäfer schaut vorbei, er hat einen ausgemusterten Karpfen aus seiner Zucht dabei. Weil er nicht mehr laicht, schenkt er ihn Michael Pyhrr für seinen Karpfenteich. Dass man sie in dem trüben Wasser kaum sieht, ist kein Problem für den Koi-Liebhaber: "Ich sehe sie ja beim Füttern, vor allem ich kenne sie ja - die meisten. Wir haben so etwa 40 große und das faszinierende ist eigentlich, dass die in ihrer Dummheit so gemütlich sind - also fast wie ich."

Michael Pyhrr liebt das sonnige Klima am Kaiserstuhl, und sein Garten muss ganz ohne Rasensprenger klarkommen: "Es werden hier weder die Rosen gegossen, noch der Rasen gesprengt, was die Natur nicht alleine macht, soll man lassen. Ständig mit Gießkannen durch die Gegend laufen: nein. Da drüben stehen meine drei Tomatenstöcke. Für die Frühstückstomate wird natürlich mit der Kanne gegossen, klar, und das Peterle und der Schnittlauch auch."

Vor zehn Jahren hat Michael Pyhrr einen Schlaganfall ohne Schaden überlebt. Er regt sich über nichts mehr auf, sagt er. Ob er stolz auf ihr Paradies ist? "Ich bin nicht stolz, weil ich hab' es ja nicht zum Vorführen. Ich habe es für meine Frau und mich und die Kinder. Die Kinder – na ja, die sind jetzt alle auch schon zwischen 50 und 60 – also sag' ich: die Enkelkinder."