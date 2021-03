Die Inzidenzzahlen steigen wieder, gleichzeitig sind in Baden-Württemberg die ersten Lockerungsschritte geplant. Um das möglich zu machen, soll neben dem Impfen jetzt vor allem auch umfangreich getestet werden. Während aber noch nicht ganz klar ist, wann und wie und wer, treten manche Kommunen schon mal in Vorleistung. So auch die Stadt Freiburg. Sie will ihre Teststrategie erweitern und setzt neben mobilen Test-Teams für Kitas und Schulen auch auf zentral gelegene Schnelltestzentren für alle. Gabi Krings berichtet von der Vorstellung heute Vormittag: