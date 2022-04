per Mail teilen

In und um Freiburg startet das Projekt „Klima-Bürger*innen-Rat“. In diesen Tagen werden tausende Menschen aus Freiburg und 15 umliegenden Gemeinden angeschrieben, um sich daran zu beteiligen. Von den Teilnehmenden sollen sich dann etwa 90 Menschen im Klima-Bürger*innen-Rat engagieren und Ideen für Klimaschutz in die Gemeinden tragen.