Kein Vandalismus, sondern eine Anlaufstelle: Neue Aufkleber in Freiburger Schulen und Jugendzentren sollen Kinder und Jugendliche in Krisen auf anonyme Beratungsangebote hinweisen.

"Fühlst du dich verzweifelt oder allein?" – Das steht auf Aufklebern, die bald in vielen Schulen und Jugendzentren in Freiburg hängen sollen. Denn mehr und mehr Jugendliche leiden unter psychischen Problemen. Ziel der Aktion ist laut Stadt, Jugendlichen Anlaufstellen und Kontaktdaten für anonyme Beratungen in persönlichen Krisen zu geben. Auf den Aufklebern sind bundesweite Angebote, wie das Kinder- und Jugendtelefon, aber auch die Kontaktdaten des Kommunalen Sozialen Dienstes der Stadt zu finden.

Wunsch nach anonymen Beratungsstellen

Anlass für die Aktion der Stadt war der Wunsch von Jugendlichen nach Telefonnummern und Internetadressen für eine anonyme Beratung und vertrauliche Kontaktaufnahme. Das Freiburger Amt für Kinder, Jugend und Familie (AKI) hat den Aufkleber daraufhin gemeinsam mit Jugendlichen bei einem Workshop des Jugendforums ".komm" entwickelt. Geeignete Orte für die Aufkleber seien vor allem dort, wo die Jugendlichen sich die Daten diskret notieren oder mit dem Handy abfotografieren können, zum Beispiel in Toilettenräumen oder an Türen. Interessierte Einrichtungen können die Aufkleber kostenfrei beim Amt für Kinder, Jugend und Familie der Stadt Freiburg bestellen.