Das Freiburger Augustinusheim

Das katholische St.-Augustinus-Heim war von 1951 bis 2009 in einer Villa an der Freiburger Wintererstraße beheimatet. Ab 1976 wurde es zunächst als "Kinderheim mit Abteilung Mutter und Kind" geführt; nach einem Umbau Ende der 80er Jahre wurde der Mutter-Kind-Bereich ausgegliedert. Danach war das Haus ein Heim für Kinder und Jugendliche, die im Rahmen der Jugendhilfe oder nach Inobhutnahme dort betreut wurden. Oft hatten sie wenig Kontakt zu den Eltern. 2009 bezog der Betreiberverein, der Sozialdienst katholischer Frauen Freiburg, einen Neubau in der Kartäuserstraße. Aus dem ehemaligen Kinderheim ist inzwischen ein Kinder- und Familienzentrum geworden, das zum Ziel hat, Kinder möglichst bald wieder in ihre Familien zurückzubringen.