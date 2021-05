Ab nächster Woche möchte die Landesregierung die Impfpriorisierung in Hausarztpraxen aufheben und eine Impfung für alle ermöglichen. Eine enorme Herausforderung, wie ein Beispiel aus Rottweil zeigt.

Ob per Mail oder Telefon: Im Dauertakt gehen die Nachfragen nach einer Corona-Impfung in der Rottweiler Gemeinschaftspraxis von Dr. Herbert Huber und Dr. Regine Erath-Schellhorn ein. Das Praxisteam hat bereits jetzt jede Menge zu tun und das wird mit der kommenden Woche garantiert nicht weniger.

Knackpunkt: zu wenig Impfstoff

Ein wichtiger Punkt: Es fehlt an Impfstoff. Und genau unter diesem Aspekt schaut auch Hausarzt Dr. Herbert Huber auf die Aufhebung der Priorisierung. Zwar bedeute diese, dass er jetzt einfacher impfen könne, ohne zu diskutieren. Doch was nütze das, wenn er deutlich zu wenig Impfstoff habe.

An zwei bis drei Tagen in der Woche wird in der Gemeinschaftspraxis geimpft. Allerdings es melden sich deutlich mehr Menschen als nur die eigenen Patienten.

"Ich erwarte ein noch schlimmeres Chaos, als wir es jetzt schon haben. Noch mehr Anfragen, die wir bald alle negativ beantworten müssen. So viele Impfungen, wie machen sollten, schaffen wir nicht!" Ursula Huber vom Praxisteam der Rottweiler Gemeinschaftspraxis

Hausärzteverband begrüßt Ende der Impfpriorisierung

Auch der Hausärzteverband Baden-Württemberg bestätigt, dass den meisten Medizinerinnen und Medizinern nach wie vor nicht genügend Impfstoff zur Verfügung stehe. Komme dieser in die Praxen, erwartet der Verbandsvorsitzende Berthold Dietsche allerdings "einen großen Schritt in Sachen Impfung". Er ist davon überzeugt, dass die Hausärztinnen und -ärzte am besten entscheiden können, wer wann an der Reihe ist.

"Viele kommen von anderen Praxen, die gar nicht impfen. Sie möchten dann zu uns kommen. Aber das geht nicht. Wir haben einfach zu wenig Impfdosen." Dr. Herbert Huber, Hausarzt Rottweil

Solidarität der Gesellschaft ist gefordert

Auch der Rottweiler Hausarzt Dr. Herbert Huber sieht das so. Er habe bislang auch schon "je nach Schweregrad" geimpft. Er sieht es als seine soziale Verantwortung, Impfungen anzubieten. Finanziell bringe das zwar keine Vorteile, aber er mache es gern. Anfragen, Impfungen und Praxisalltag unter einen Hut zu bekommen, sei allerdings eine echte Herausforderung.

„Wir kommen fast zu nichts mehr. Ich bräuchte zwei neue Kräfte, nur um die Emails zu beantworten. Auch das Telefon läuft nur mit Anfragen. Eigentlich wirklich eine Katastrophe!“ Dr. Herbert Huber, Hausarzt Rottweil

Um diese Mammutaufgabe zu bewältigen, wünscht sich Herbert Huber ein Miteinander in der Gesellschaft und mehr Unterstützung von Seiten der Politik.