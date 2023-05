Der Spaziergang einer Entenfamilie hat am Sonntagnachmittag auf der Autobahn A5 bei Neuenburg (Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald) zu mehreren kurzzeitigen Sperrungen geführt. Zunächst beobachteten die Enten-Mutter und ihre sieben Küken auf der Standspur seelenruhig den Verkehr und warteten auf das Eintreffen der Autobahnpolizei. Als diese dann den Verkehr gestoppt hatte, wackelte die Familie völlig entspannt in Richtung Mittelstreifen. Dort angekommen, mussten die Küken erstmal ausruhen. Nachdem dann auch die Gegenfahrbahn von der Polizei gesperrt worden war, konnte die abenteuerliche Sonntagswanderung in Richtung der anderen Fahrbahnseite weitergehen. Dort verschwand die Entenfamilie dann im Gebüsch – wahrscheinlich in Richtung Rhein.