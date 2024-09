Auf einem Ball virtuell mittanzen: Le Bal de Paris

Auf einem Ball mittanzen: In Paris. Und das mitten im Dreiländereck, in Basel. Ja, das ist tatsächlich möglich, zumindest virtuell. Und mit reichlich Technologie. Auf dem Tanzfestival in Basel kann man das alles machen.

Wer in diesem Garten tanzen will, wird zunächst verkabelt, bebrillt, vernetzt. Dann geht's aufs Tanzparkett. Aus dieser kleinen Fläche wird in den Köpfen der Laien-Tänzerinnen und Tänzer eine große Bühne. Eine komplett künstliche Kulisse. Und eine Story. Das Stück wurde bei den Filmfestspielen in Venedig als bestes Virtual Reality Erlebnis ausgezeichnet. Noch bis Montag kann man in Basel am virtuellen Ball teilnehmen.