per Mail teilen

Experten sorgen sich um den Auerwild-Bestand im Schwarzwald. Aktuell gibt es dort noch 114 Auerhähne. Vor zehn Jahren waren es noch dreimal so viele.

Um die seltenen Vögel zu schützen, brauche es mehr Rücksichtnahme und klare Regeln, fordert etwa Joy Coppes von der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg in Freiburg. Auerwild lebt in den Hochlagen des Schwarzwaldes, wo allerdings auch immer mehr Menschen unterwegs seien. Viele davon querfeldein mit Skiern, Mountainbikes oder zu Fuß: ein enormer Störfaktor für die scheuen Vögel.

Bedrohter Auerhahn: stolzer Wappenvogel des Schwarzwaldes

Die neuesten Zahlen sind alarmierend, der größte Hühnervogel Europas steht im Südwesten offenbar kurz vor dem Aussterben. Und das liegt vor allem daran, dass dieser beeindruckende Vogel in Baden-Württemberg immer weniger Lebensraum findet. Das sagen zwei Männer, die im Bergwald unterwegs sind. Es ist ein schöner Ort: Ahorn, Buchen, ein Paar Fichten zwischendrin viel Moos und Farn.

Problem: Menschen abseits offizieller Wege im Naturschutzgebiet

Unterwegs kommen sie an einer alten Feuerstelle vorbei. Es waren Menschen hier, mitten im Naturschutzgebiet, abseits des offiziellen Weges, dort wo eigentlich das Auerhuhn seine Ruhe finden sollte. Den beiden Männer steht ihre Sorge ins Gesicht geschrieben. Der eine ist Gerrit Müller vom Verein Auerhuhn, der andere Feldberg-Ranger Achim Laber. Und sie wiederholen noch einmal das, was so alarmierend klingt.

Dramatisch: Nur noch 114 Auerhähne im Nord- und Südschwarzwald

Die jüngste Zählung im Schwarzwald ist dramatisch: Vor zehn Jahren waren es noch etwa dreimal so viele und die Tendenz lässt nichts Gutes erahnen. Das Auherhuhn liebt Licht und Sonne, doch die Wälder wachsen zu und werden dunkler. Die Feinde werden mehr, das betrifft vor allem den Fuchs. Und die Menschen dringen immer häufiger in den Lebensraum der scheuen Vögel vor. Es brauche mehr Rücksichtnahme und klare Regeln, sagt Joy Coppes von der forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt in Freiburg.

Am Feldberg extra frei geschlagen. Solche Lichtungen sind für das Auerwild ideal. SWR

Auerwild-Schutz: Lebensraum mit Regeln, Ruhe und Rücksicht

Am Feldberg treten Gerrit Müller und Achim Laber aus dem Bergwald auf eine große Lichtung. Sie wurde extra frei geschlagen, damit der Auerhahn hier balzen kann. Auch für Hennen und Küken wäre diese Lichtung ideal. Es gibt nämlich Blaubeeren, die Lieblingsspeise der größten europäischen Hühnerart. Es sind schwere Zeiten für das Auerhuhn. Es ist zu retten ist eine Mammutaufgabe. Hoffnung macht die Entwicklung im bayrischen Wald: Auch dort galten die Vögel als beinahe ausgestorben, doch dann stieg die Zahl der Hähne wieder von knapp 50 auf über 250.