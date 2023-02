per Mail teilen

In Rastatt soll wohl noch am Abend eine Fliegerbombe entschärft werden. Reisende müssen sich weiter auf Verspätungen und Zugausfälle einstellen. Zwischen Baden-Baden und Rastatt ist der Zugvekehr eingesellt, es fahren Ersatzbusse. Die Sperrung betrifft auch Fahrgäste am Freiburg Hauptbahnhof: