In einem sogenannten beschleunigten Verfahren vor dem Amtsgericht Freiburg ist ein 28-jähriger Tunesier zu einer 9-monatigen Bewährungsstrafe verurteilt worden. Ihm wurde unter anderem gefährliche Körperverletzung in der Landeserstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Freiburg zur Last gelegt.