50 Jahre Wyhl-Protest

Vor rund zwei Jahren wurde das umstrittene Atomkraftwerk Fessenheim stillgelegt. Ohne den unnachgiebigen Protest der Anti-Atom-Bewegung am Oberrhein würde der Pannenreaktor möglicherweise heute noch laufen. Der Protestbewegung ist es auch zu verdanken, dass entlang des Oberrheins nicht noch weitere Atomkraftwerke gebaut wurden. Vor allem das Anfang der 1970er Jahre geplante AKW in Wyhl am Kaiserstuhl hat die Menschen mobilisiert. Ein Vortrag über die Gefahren der Kernenergie im Nachbarort Weisweil gilt als eine wichtige Geburtsstunde des hiesigen „Atomkraft-Nein-Danke“-Protests. Das war am 8. Februar 1972, also genau heute vor 50 Jahren. Gabi Krings.