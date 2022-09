In der Schweiz, wenige Kilometer hinter der Landesgrenze zu Baden-Württemberg, soll ein Endlager für radioaktiven Müll entstehen. Das wurde am Samstag bekannt.

In der Schweiz ist der Standort für ein geplantes Atommüll-Endlager bekannt geworden. Es ist das Gebiet Nördlich Lägern, das wenige Kilometer von der deutschen Grenze entfernt liegt - südlich von Hohentengen (Kreis Waldshut).

Schweizer Bundesamt bestätigt

Eine Sprecherin des Schweizer Bundesamts für Energie bestätigte, dass das Endlager in Nördlich Lägern entstehen soll. Tief in der Erde sollen dort ab 2050 Atomabfälle eingelagert werden. Darunter hochradioaktive Brennelemente aus den Atomkraftwerken. Die Verpackungsanlage für die Brennelemente soll beim Zentralen Zwischenlager in Würenlingen gebaut werden, wie das Bundesamt ebenfalls bestätigte.

Die Behörden hatten die betroffene Bevölkerung am Samstag informiert. Am Montag sollen auf einer Pressekonferenz in Bern Einzelheiten bekannt gegeben werden. Drei Standorte für das Endlager hatten zur Auswahl gestanden – alle liegen in der Nähe der deutschen Grenze am Hochrhein zwischen Bodensee und Basel.

Standortentscheidung endgültig?

Die Standortauswahl jetzt ist ein Zwischenschritt in einem langen Prozess. Erst Ende Jahrzehnts wird die Schweizer Regierung die verbindliche Entscheidung treffen. Am Ende könnte eine Volksabstimmung den gesamten Prozess kippen und die Suche nach einem Endlager müsste von Neuem losgehen.

Der bisher angefallene Atommüll in der Schweiz liegt derzeit noch in Hallen an der Erdoberfläche - bei den Kernkraftwerken und in zwei Zwischenlagern. Die Schweiz betreibt seit 1969 Atomkraftwerke. Eins ist stillgelegt, vier sind noch in Betrieb.