Endlager-Pläne am Hochrhein nehmen Gestalt an

Die Pläne für ein Atommüllendlager auf der Schweizer Seite des Hochrheins nehmen immer mehr Gestalt an. Bis zum Herbst will die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle, kurz Nagra - die für die Suche und den Bau des unterirdischen Lagers zuständig ist - den aus ihrer Sicht geeignetsten Standort benennen. "Wir sind überzeugt, dass wir ein sicheres Lager bauen können", so Nagra-Sprecher Patrik Studer. Aber man könne jetzt noch nicht alles wissen, sagt er. Die noch offenen Fragen der Forscher wurden in einem Bericht zusammengefasst. Wichtig sind unter anderem, wie die Hitzeentwicklung über die Jahrtausende sein wird. Oder auch Erosionen und Gletscherbildung, wenn der radioaktive Müll über eine Million Jahre unter der Erde verschwindet. In 18 Jahren wollen die Planer mit der Einlagerung am Hochrhein beginnen. Mit größeren Widerständen rechnen sie derzeit nicht.