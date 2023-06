Prozessauftakt: Arzt soll Patientin sexuell missbraucht haben

Ein Arzt aus St. Balsien im Schwarzwald steht seit Dienstag vor dem Landgericht Waldshut. Der 54-Jährige soll eine Patientin sexuell missbraucht haben. Darum geht es konkret.

Am Dienstag fand die erste Verhandlung gegen einen 54-jährigen Arzt vor dem Landgericht Waldshut statt. Dem Mann wird vorgeworfen, dass er 2018 eine Patientin während einer zweimonatigen medizinischen Behandlung sexuell missbraucht haben soll. Der Arzt weist die Anschuldigungen von sich.

Arzt soll psychische Erkrankung ausgenutzt haben

Die Geschädigte hatte den Arzt zum ersten Mal 2018 in seiner Praxis in St. Blasien im Schwarzwald (Landkreis Waldshut) aufgesucht, um sich krankschreiben zu lassen. Ihm war auch bekannt, dass sie eine posttraumatische Belastungsstörung hat, ausgelöst durch einen sexuellen Missbrauch in der Familie. Wegen einer dissoziativen Persönlichkeitsstörung war sie vor 2018 in stationärer Behandlung. Diese Erkrankung hat bei dieser Patientin wohl die Folge, dass sie ihren Willen nicht ausdrücken kann. Das soll der Arzt ausgenutzt haben und während der zweimonatigen Behandlung sexuelle Handlungen - bis hin zur mehrfachen Vergewaltigung - an ihr vorgenommen haben.

Der Prozess begann am Montag vor dem Landgericht Waldshut.

Patientin soll sich offensiv angenähert haben

Der Angeklagte ließ bei der ersten Verhandlung am Dienstag ein Schriftstück von seinen Anwälten verlesen, in dem er die Anschuldigungen von sich wies. Vielmehr behauptet er, dass sich die Geschädigte ihm proaktiv und sehr offensiv sexuell genähert hat. Allerdings, nachdem die Behandlung nahezu beendet war und sie sich seiner Meinung nach auch in einem guten psychischen Zustand befunden habe. Er habe sich daraufhin auf eine Affäre mit ihr eingelassen.

Verhandlung muss Zusammenhang Krankheitsbild und Tat klären

Eine psychiatrische Sachverständige bestätigte die massive Persönlichkeitsstörung der Frau. Auch sei ein Muster zu erkennen, nach dem die Frau schon mehrfach nach sexuellen Interaktionen mit Männern im Nachhinein gesagt habe, dass sie das nicht gewollt hatte. Auch schon vor der Anklage gegen den Arzt. Das bestätigte auch das Schriftstück der Rechtsanwälte.

Wie geht es weiter?

Ob das ein Merkmal der Krankheit ist oder die Wahrheit, bleibt in der mehrtägigen Verhandlung zu klären. Für den Auftakt am Dienstag war die Geschädigte durch ein ärztliches Attest entschuldigt. Am Mittwoch soll sie zur Verhandlung kommen und in einem geschützten Rahmen angehört werden. Jedoch ist noch offen, ob die Nebenklägerin und Hauptzeugin ihre Aussage machen wird. Ansonsten platzt die Verhandlung.

Während der ersten Verhandlung wurde deutlich, dass die Faktenlage etwas undurchsichtig ist. Auch müssen einige Zeuginnen und Zeugen sowie frühere Vernehmungen noch angehört beziehungsweise verlesen werden. Klar ist, dass der Arzt seine Praxis aufgrund der öffentlichen Schuldvermutungen aufgegeben hat.