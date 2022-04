Erzbistum Freiburg: Transmann darf katholische Religion unterrichten

Entscheidung der Erzdiözese Freiburg: Ein Referendar in Waldshut, der früher eine Frau war und nun als Mann lebt, darf als Lehrer katholische Religion unterrichten.

Dass die Erzdiözese nun doch diesen Schritt gewagt hat, kann Theo Schenkel kaum fassen. "Das ist auf jeden Fall eine große Erleichterung, weil jetzt einfach Sicherheit besteht, wie mein weiterer Weg aussehen kann", sagt Schenkel nach der Entscheidung. Er ist Referendar für katholische Religion an einer Schule in Waldshut. Vor kurzem hat er sich in einer ARD-Dokumentation als einer von mehr als 100 queeren Menschen in der katholischen Kirche geoutet.

Schon immer männlich gefühlt

Theo Schenkel ist Transmann. Er wurde als Mädchen geboren, hat sich aber schon immer als Junge, später als Mann gefühlt und möchte in Zukunft seine Partnerin heiraten. Für die katholische Kirche eigentlich ein No-Go, um als Religionslehrer arbeiten zu dürfen. Denn für die Kirche bleibt Theo immer eine Frau und die Heirat mit seiner Freundin wäre eine gleichgeschlechtliche Ehe und somit nicht mit dem Kirchenrecht vereinbar, wenn Theo Religionslehrer werden will.

Transmann Theo Schenkel und Freundin Daniela Theo Schenkel

Einzelfallentscheidung, kein Paradigmenwechsel

Für die Erzdiözese war es eine heikle Entscheidung und vor allem eine Einzelfallentscheidung, wie Generalvikar Christoph Neubrand betont. "Also der wichtige Punkt für uns war, dass einfach durch und durch spürbar ist, dass Theo Schenkel mit Leib und Seele Religionslehrkraft werden will. Er brennt für dieses Thema". Dass Theo Schenkel im Religionsunterricht Wissen vermitteln will, sei der ausschlaggebende Punkt für die Kirche bei ihrer Entscheidung gewesen. Ein grundsätzlicher Paradigmenwechsel sei dies aber nicht.

Generalvikar Christoph Neubrand von der Erziözese Freiburg Erzdiözese Freiburg

Ein erster Schritt

Auch Theo Schenkel ist vorsichtig optimistisch. Zwar sei dies ein Zeichen, dass Menschen wie er die Kirche verändern können und dass auch die Kirche Mut beweisen könne. Alle seine Hoffnungen hätten sich aber nicht erfüllt. Vielmehr bleibe die Hoffnung, dass die katholische Kirche queere gläubige Menschen wie ihn tatsächlich irgendwann voll anerkennen würde.

"Es war ein erster Schritt und der Weg ist sicher noch weit"

Das zeigt auch der Blick auf Details der Entscheidung. Theo Schenkel erhält zwar eine unbefristete Lehrerlaubnis. Die sogenannte "Missio canonica" bleibt ihm aber verwehrt. Er kann also nur an staatlichen Schulen katholische Religion unterrichten. Eine vollumfängliche und überall gültige Lehrerlaubnis auch für katholische Einrichtungen erhält Theo Schenkel nach wie vor nicht.