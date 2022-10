Mehr Patienten mit Corona und kranke Mitarbeiter - Kliniken in Südbaden kämpfen

Kliniken in Südbaden sind wegen Corona am Anschlag. Es fehlt an Mitarbeitern, um die vielen Patienten zu versorgen. Immerhin: Die aktuellen Fallzahlen geben Grund zur Hoffnung.

Kliniken in Südbaden kämpfen aktuell mit Ausfällen beim Personal und einer immer höheren Zahl an Patienten, auch wegen der Corona-Herbstwelle.

Das Ortenau-Klinikum teilte auf SWR-Anfrage mit, dass sich die Zahl der Corona-Patienten im Vergleich zu Ende September verdreifacht habe. Deswegen könnten aktuell nicht alle planbaren Operationen durchgeführt werden, hieß es. Ähnliches melden die Kliniken des Landkreises Lörrach.

Mehr Patienten mit und wegen Corona im Krankenhaus

Auch das Schwarzwald-Baar-Klinikum Villingen-Schwenningen hat Probleme, weil es immer mehr Corona-Patienten gibt und gleichzeitig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vermehrt erkranken.

Die Sprecherin des Schwarzwald-Baar-Klinikums, Sandra Adams, erklärt im Radio, was ihrer Klinik derzeit zu schaffen macht.

"Problematisch ist nicht die Auslastung der Intensivbetten, sondern die Masse der Corona-Patienten, die isoliert untergebracht und aufwändig versorgt werden müssen - bei gleichzeitig vermehrtem Personalausfall", sagte Klinik-Sprecherin Sandra Adams.

Keine Kapazität mehr für Notfälle

So beschrieb auch ein Sprecher der Uniklinik Freiburg die Lage und ergänzte, dass sich viele Krankenhäuser in der Region deswegen von der Notfallversorgung abmelden müssten. Das führe dazu, dass sich die Uniklinik um Notfälle kümmern müsse, für die andere Kliniken keine Kapazitäten mehr hätten. "Seit Wochen liegt es bis zu 25 Prozent über dem, was wir sonst gewohnt waren."

Der Vorstandsvorsitzende des Klinikums Stuttgart, Jan Steffen Jürgensen, sieht dem Winter optimistisch entgegen - trotz mehr Patienten mit Corona in den Krankenhäusern. Der Bericht im SWR Fernsehen zum Nachschauen:

Das Landesgesundheitsministerium hatte am Dienstag mitgeteilt, dass die Lage in Krankenhäusern in ganz Baden-Württemberg wegen des starken Anstiegs der Fallzahlen in den vergangenen Wochen und Personalausfällen angespannt sei. 176 Covid-19-Patienten lagen demnach zuletzt auf Intensivstationen im Südwesten (Vorwoche: 173) und 2.146 auf Normalstationen (1.766).

Aktuelle Fallzahlen könnten Anlass zur Hoffnung geben

Derzeit bewegen sich die Inzidenzen in vielen südbadischen Landkreisen im mittleren dreistelligen Bereich - mit rückläufigem Trend. Im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald beispielsweise liegt die 7-Tage-Inzidenz laut Robert Koch-Institut (RKI) bei 597 (Stand: 21. Oktober, 1.09 Uhr). Im Vergleich zur Vorwoche ist die Zahl der Neuinfektionen damit um 28 Prozent gesunken. Im Ortenaukreis liegt sie bei 644 (Stand: 21.10., 1.09 Uhr) - ein Rückgang von 37 Prozent verglichen mit der Vorwoche.

Auch das Gesundheitsministerium sieht in den aktuellen Zahlen einen möglicherweise fallenden Trend. "Wir haben jedenfalls trotz mehr Testungen in der vergangenen Woche weniger positive Testergebnisse", sagte eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Das Ministerium beobachte die Lage aber genau - der Trend sei mit Vorsicht zu genießen.