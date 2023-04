Fans des SC Freiburg hoffen auf Coup gegen Bayern

Nach der Sensation im Pokal glauben viele SC-Anhänger dass Freiburg die Bayern auch ein zweites Mal schlagen kann.

Es ist eine besondere Woche für die Stadt, die Fans und den SC Freiburg. Zwei Partien innerhalb einer Woche gegen den Rekordmeister FC Bayern München gibt es für eine Mannschaft nicht oft. Nach der Pokal-Sensation am Dienstag in München steht am Wochenende das Spitzenspiel in der Bundesliga an. Musste der SC im Pokal noch auswärts in München spielen, gibt es in der Liga im eigenen Europapark-Stadion nun eine Partie mit Heimvorteil.

Fans sind selbstbewusst

Dass die Münchner mit viel Wut im Bauch in den Breisgau reisen, davon sind viele Fans überzeugt. Aber nach dem historischen Spiel in München und dem ersten Freiburger Sieg auswärts bei den Bayern überhaupt, sehen viele Freiburger Fans das Momentum nun auch bei der eigenen Mannschaft. Für Trainer Christian Streich ist jedenfalls wichtig, dass seine Spieler einen kühlen Kopf bewahren.

Anstoß im Europapark-Stadion ist am Samstag um 15:30 Uhr.