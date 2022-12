Am Feldberg sollten an diesem Freitag endlich die ersten Lifte öffnen. Doch der große Saisonstart fällt wieder ins Wasser. Nur ein kleiner Lift wird in Betrieb gehen.

Der große Start der Skisaison am Feldberg im Hochschwarzwald verzögert sich wetterbedingt erneut. Wie die Feldbergbahnen am Donnerstagabend mitteilten, werden an diesem Freitag nicht wie angekündigt mehrere Lifte am Seebuck-Gipfel in Betrieb gehen. Stattdessen soll nur ein Tellerlift starten, der vor allem von Kindern genutzt wird. Grund seien hohe Temperaturen am Berg und anhaltender Regen seit Mittwochabend, hieß es.

SWR-Reporterin Anita Westrup berichtet im Radio über den verschobenen Saisonstart:

"Unser Pistenteam hat alles gegeben, aber gegen den anhaltenden Regen und die Inversionswetterlage waren auch wir machtlos", sagte Feldbergbahnen-Geschäftsführer Julian Probst laut einer Mitteilung.

Das bestätigt auch Feldbergs Bürgermeister Johannes Albrecht am Freitag auf SWR-Anfrage. Dennoch sei er guter Hoffnung, dass die Saison am Samstag starten kann. Zumindest sollen dann weitere Lifte geöffnet und Pisten vorbereitet sein. Notfalls wolle man bis Weihnachten beschneien, so Albrecht. Die Skisaison am Feldberg hatte ursprünglich Anfang Dezember starten sollen. Der Termin wurde zweimal verschoben.

Kunden müssen mit teureren Tickets rechnen

Mitte der Woche hatte eine Sprecherin der Feldbergbahnen dem SWR mitgeteilt, dass nicht so viel Schnee gefallen sei, wie der Verbund es sich gewünscht hätte. In den vergangenen Tagen liefen demnach die Schneekanonen bei Temperaturen im zweistelligen Minusbereich. Diese Kälte sei optimal, um Maschinenschnee zu erzeugen, hieß es. Dann jedoch stiegen die Temperaturen wieder.

Skifahrer, Snowboarder und Rodler müssen nun also weiter auf den großen Winterspaß an Baden-Württembergs höchstem Berg warten. Nach Angaben der Feldbergbahnen wurden bislang rund 2.000 Saisonkarten verkauft. Das zeige, dass die Menschen wieder Lust auf Schneesport hätten, hieß es.

Neues Preissystem angekündigt

Für den Resi-Schlepplift gibt es laut Mitteilung der Feldbergbahnen reduzierte Tickets. Ein Tagesticket für Erwachsene kostet 20 Euro, zweieinhalb Stunden kosten 15 Euro. In dieser Skisaison soll erstmals ein neues Preissystem gelten: Im günstigsten Fall kostet das Tagesticket bei der Vorabbuchung im Internet 39 Euro und damit vier Euro weniger als in der vergangenen Saison. Je nach Wochentag, Wetter und Energiekosten steigt dann der Preis flexibel.