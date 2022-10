ICE in Offenburg geräumt - Bremse festgefahren

Ein ICE wird am Sonntagabend evakuiert. Die Bahnreisenden müssen in Offenburg aussteigen. Im nächsten Zug haben sie wieder Pech.

Ein ICE ist auf der Fahrt in Richtung Schweiz am Sonntagabend im Bahnhof von Offenburg (Ortenaukreis) geräumt worden. Ein Sprecher der Bundespolizei sagte dem SWR, Grund sei Rauchentwicklung durch eine festgefahrene Bremse gewesen.

Der ICE von Köln nach Basel strandete um 19.40 Uhr in Offenburg. Per Durchsage wurden die Fahrgäste dazu aufgefordert, den Zug zu verlassen, ihr Gepäck aber an Ort und Stelle zu lassen. Man solle sich keine Sorgen machen. Laut Bundespolizei saßen in dem Zug 800 bis 1.000 Menschen.

Probleme auch auf der Strecke zwischen Freiburg und Basel

Auf dem Bahnsteig hörten die Fahrgäste zwar das Martinshorn herannahender Einsatzwagen, über den Grund für die Räumung des Zugs gab es jedoch keine offiziellen Informationen.

Polizisten und Feuerwehrleute eilten am Sonntagabend nach Offenburg, um sich den geräumten Zug genauer anzuschauen. SWR Andrea Worthmann

Als die Reisenden schließlich ihr Gepäck holen konnten, fuhren die meisten mit Regionalzügen, dem TGV oder dem nächsten ICE in Richtung Süden weiter. Auch da hatten sie wieder Pech: Die Strecke zwischen Freiburg und Basel war wegen Gegenständen auf den Gleisen zunächst gesperrt, später aber dann einspurig freigegeben.