Freiburger Radprofi Heinrich Haussler muss Karriere beenden

Der in Freiburg lebende Radprofi und Tour de France-Etappensieger Heinrich Haussler muss seine Profikarriere wegen Herzproblemen beenden. Das hat sein Team Bahrain Victorious mitgeteilt

Nach 18 Jahren muss Heinrich Haussler seine Profikarriere beenden. Bei dem 39-Jährigen waren bei Routineuntersuchungen Veränderungen am Herzen festgestellt worden, die eine Fortsetzung der Karriere zu risikoreich gemacht hätten, heißt es. Herzspezialisten in Deutschland und Italien kamen in mehreren Gutachten zu diesem Schluss. Haussler, Sohn eines Deutschen und einer Australierin, gewann unter anderem 2009 eine Etappe bei der Tour de France.

Heinrich Haussler als Tagessieger im Ziel nach der 13. Etappe der Tour de France 2009 in Colmar. dpa Bildfunk Ian Langsdon / epa

Haussler wird zukünftig als Sportlicher Leiter seines jetzigen Teams arbeiten. "Die Entscheidung aufzuhören, wurde mir nun abgenommen", sagte Haussler zum vorzeitigen Karriereende. Er sei glücklich, nun den nächsten Schritt machen zu können

Teamkollege erlitt 2022 Herzstillstand

Im vergangenen Jahr war Hausslers damaliger Teamkollege Sonny Colbrelli im Ziel nach einer Etappe der Katalonien-Rundfahrt mit einem Herzstillstand zusammengebrochen und musste wiederbelebt werden. Der 32-Jährige musste daraufhin seine Karriere nach Einsetzen eines Defibrillators am Herzen beenden.