Großbrand in Industriebetrieb - Hitze ließ Fenster der Nachbarn bersten

Die Rauchsäule war aus weiter Entfernung zu sehen: Ein Feuer zerstört im Kreis Waldshut einen Gebäudekomplex in einem Industriegebiet. Beobachter berichten von kleinen Explosionen.

Bei einem Großbrand im Industriegebiet von Wehr (Kreis Waldshut) ist am Freitag ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Das Feuer zerstörte Polizeiangaben zufolge einen Gebäudekomplex, in dem eine Maschinenbaufirma und mehrere kleinere Betriebe untergebracht waren. Weil in den Gebäuden Gasflaschen gelagert waren, gab es kleinere Explosionen. Am Nachmittag war das Feuer unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand.

Der Brand hatte sich nach Schilderungen von Beobachtern rasant ausgebreitet. Die Produktion einer Metallbaufirma wurde komplett zerstört. Riesige schwarze Rauchwolken verdunkelten den Himmel über der Stadt und darüber hinaus. Die Menschen in der Region wurden aufgefordert, vorsorglich Türen und Fenster zu schließen. Schadstoffe wurden nach den bisherigen Messungen bei dem Brand nicht freigesetzt.

Dieser Ausschnitt aus einem privat gefertigten Video zeigt die Flammen im Wehrer Industriegebiet. privat

Suche nach Glutnestern dauert an

Die Hitze der Flammen brachte Fenster in der Nachbarschaft zum Bersten. Die Feuerwehren waren zeitweise mit bis zu 200 Helferinnen und Helfern im Einsatz. Die Suche nach Glutnestern sollte laut Polizei noch bis in den späten Abend dauern. Am Montag werden Brandsachverständige an der Brandruine erwartet, um der Ursache für das Feuer auf den Grund zu gehen.