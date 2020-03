Die Bürgermeisterwahl in Kandern wird am Sonntag wegen der Coronapandemie unter besonderen Bedingungen stattfinden. Sechs Kandidaten stehen zur Wahl.

Um sich im Wahllokal nicht anzustecken, bleiben viele Wähler zu Hause und machen Briefwahl. Dem Rathaus lagen am Freitagabend von den mehr als 6.300 Wahlberechtigten fast ein Drittel Anträge für Briefwahl vor. Im Wahllokal sollen am Sonntag die Menschen geschützt werden, indem nur eine bestimmte Anzahl Wähler eingelassen wird.

Abstand halten

So soll gewährleistet werden, dass ein Abstand von mindestens zwei Metern zu den anderen Personen im Raum eingehalten werden kann. Eine Wahlparty wird es am Abend nicht geben, das Ergebnis wird auf der Homepage der Stadt veröffentlicht. Erhält einer der sechs Kandidaten am Sonntag nicht die erforderliche absolute Mehrheit, wird am 5. April erneut gewählt.