Heiner Meyer zählt zu den bedeutendsten Künstlern der deutschen Pop-Art-Bewegung. Zu seinem 70. Geburtstag widmet ihm die Riegler Kunsthalle Messmer eine große Ausstellung.

Comicfiguren, Autos, Luxusartikel, Konsumgüter, zusammengesetzt in grellbunten Werken. Das zeigt die Ausstellung "Heiner Meyer - Schöner als echt" in Riegel am Kaiserstuhl (Landkreis Emmendingen). Aber auch kleinere, sanftere Zeichnungen Meyers sind zu sehen. Der Kunstsammler Jürgen Messmer will damit den Facettenreichtum des Gesamtwerks Meyers aufzeigen. "Heiner Meyer hat einen unglaublich feinen Strich", sagt Messmer bei einem Rundgang vor der Eröffnung. Ihm sei es wichtig, große und kleine Werke Heiner Meyers zu präsentieren. Seit Samstag ist die Ausstellung offen für Besucher.

Großes Vorbild ist Salvador Dalí

Mit einem Schmunzeln erzählt Jürgen Messmer im SWR-Interview, wie Heiner Meyer als junger Künstler über den Chauffeur Salvador Dalís Kontakt zu dem spanischen Maler suchte. Er wollte den Großmeister von seiner Kunst überzeugen, so Messmer. Daraus sind kleinformatige Zeichnungen gebrochener Baguettes entstanden, die gleich zu Beginn der Ausstellung zu sehen sind. Heiner Meyer arbeitete später als Assistent Dalís, der als einer der bedeutendsten Maler des 20. Jahrhunderts gilt.

Heiner Meyer, geboren 1953 in Bielefeld, ist auch international als erfolgreicher Künstler bekannt, dessen Werke weltweit gezeigt werden. Seine Arbeiten befinden sich nach eigenen Angaben im Besitz privater und öffentlicher Sammlungen.