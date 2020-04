Die Elbphilharmonie in Hamburg, die Allianz-Arena in München und Bauten auf dem Vitra-Campus in Weil am Rhein – all diese Bauwerke schuf Jacques Herzog zusammen mit seinem Freund Pierre de Meuron.

Der Schweizer Architekt ist am Sonntag 70 Jahre alt geworden. An Ruhestand denkt er genau so wenig wie sein Freund und Geschäftspartner Pierre de Meuron, der am 8. Mai ebenfalls 70 wird. Dauer 3:17 min Architekt Jacques Herzog wird 70 Die Elbphilharmonie in Hamburg, die Allianz-Arena in München und Bauten auf dem Vitra-Campus in Weil am Rhein – all diese Bauwerke schuf Jacques Herzog zusammen mit seinem Freund Pierre de Meuron. Das ist uns sehr wichtig, dass wir eine Architektur machen für alle – und nicht nur für eine Elite. Jacques Herzog 1950 in Basel geboren, wollte Jacques Herzog eigentlich Forscher werden. Er begann Chemie und Biologie zu studieren, aber stets war er als Künstler tätig. Für Architektur entschied er sich gemeinsam mit Pierre de Meuron, der knapp drei Wochen nach ihm geboren wurde und den er schon aus der Grundschule kannte. "Da haben wir so ganz spontan gesagt: Wieso nicht Architektur?", erzählt Herzog. Denn das scheine etwas zu sein, in dem ganz viele verschiedene Talente – das Forschen, aber eben auch das Künstlerische – enthalten seien. Es sei eine Entscheidung aus dem Bauch heraus gewesen. Stararchitekt aus der Schweiz Jacques Herzog wird 70 Die Elbphilharmonie gehört in Deutschland zu den bekanntesten Bauwerken der Schweizer Architekten Jacques Herzog und Pierre de Meuron. dpa Bildfunk Christophe Gateau Bild in Detailansicht öffnen Das Vitra-Haus in Weil am Rhein dpa Bildfunk Georgios Kefalas Bild in Detailansicht öffnen Das Vogelnest-Olympiastadion in Peking gehört zu den bekanntesten Bauwerken der Schweizer Architekten. Hier wurde es bei der Abschlussfeier der Leichtathletik-Weltmeisterschaften beleuchtet. Christian Charisius / picture alliance / dpa Bild in Detailansicht öffnen Das Informations-, Kommunikations- und Medienzentrum (IKMZ) der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus. Den Nutzern stehen mit rund 700 Arbeitsplätzen multimediale, vernetzte Arbeits- und Informationsumgebungen zur Verfügung. dpa Bildfunk Michael Helbig Bild in Detailansicht öffnen Die Allianz Arena in München leuchtet in den deutschen Nationalfarben Schwarz, Rot und Gold. Sie gehört in Deutschland zu den bekanntesten Bauwerken der Schweizer Architekten. dpa Bildfunk Marc Müller Bild in Detailansicht öffnen Die Architekten Pierre de Meuron (links) und Jacques Herzog vom Architekturbüro Herzog & de Meuron, unterhalten sich bei einer Pressekonferenz im Kleinen Saal der Elbphilharmonie. Die Freunde aus Kindertagen feiern im Abstand von drei Wochen ihren 70. Geburtstag, zuerst Herzog am 19. April, dann de Meuron am 8. Mai 2020. dpa Bildfunk Christian Charisius Bild in Detailansicht öffnen Von der Entscheidung zur Gründung Nach dem Studium in Zürich gründeten Herzog und de Meuron in Basel gemeinsam ein Architekturbüro. Das war 1978, eine Zeit, die Herzog heute als orientierungslos beschreibt. Die beiden suchten und fanden einen eigenen Stil. Internationale Erfolge International bekannt wurde das Schweizer Duo spätestens im Jahr 2000, als sie ein ehemaliges Londoner Kraftwerks zur Tate Gallery of Modern Art umbauten, zu einem der weltweit größten Museen für moderne Kunst. Ein Jahr später erhielten sie zudem den Pritzker-Preis. Das Vitra-Haus in Weil am Rhein dpa Bildfunk Georgios Kefalas Bauten in der Region Das Werk der beiden Architekten ist auch in Südbaden sichtbar. Sie haben das Schaudepot und das Vitra-Haus auf dem Campus in Weil am Rhein entworfen. Auch für die Erweiterung des Unterlinden Museums in Colmar sind sie verantwortlich. Keine Pause in Sicht Jetzt zu beider 70. Geburtstag könnten die Stararchitekten eigentlich innehalten, aber das tun sie nicht. Derzeit sind sie ausgelastet mit 50 Projekten in verschiedensten Ländern, darunter auch für sie ein Novum: die erste Autobahnkapelle der Schweiz, die in Graubünden entstehen soll.