Deutschland-Tour in der Region Freiburg: Das müssen Bahn- und Autofahrer wissen

Die dritte Etappe der Deutschland-Tour wird rund um Freiburg für Verkehrsbehinderungen sorgen. Infos zu gesperrten Straßen und Ausfällen im ÖPNV gibt es hier.

Die Deutschland-Tour gilt als das wichtigste deutsche Radevent. Die sogenannte Königsetappe der Tour, das Finale, findet am Samstag in der Region Freiburg statt. Das Rennen startet um 14 Uhr am Leopoldring in der Freiburger Innenstadt, geht über den Kaiserstuhl und das Markgräflerland zum Schauinsland. Durch die Tour kommt es zu Einschränkungen für Autofahrerinnen und Autofahrer und Nutzerinnen und Nutzer des Öffentlichen Nahverkehrs.

Die gute Nachricht: die Straßenbahnlinien eins, drei und fünf der Freiburger Verkehrs AG werden überhaupt nicht betroffen sein. Aber: Kurzzeitig ist der Betrieb der Linien zwei und vier für wenige Minuten unterbrochen. Dann nämlich, wenn das Fahrerfeld am Europaplatz und der Berliner-Allee (Freiburger Westen) sowie an der Breisacher-Straße (Friedrich-Ebert-Platz), die Schienen kreuzen wird.

Die Linie 21, von Günterstal Richtung Horben wird zwischen 15:40 Uhr und 18.15 Uhr eingestellt. Letzte Fahrt ab Horben ist um 15:30 Uhr, die erste Fahrt nach Horben (ab Dorfstraße in Günterstal) um 18:15 Uhr. Die Linie 27 vom Freiburger Stadtteil Herdern aus in die Freiburger Innenstadt wird erst wieder ab 16 Uhr regulär fahren. Hier hat die Freiburger Verkehrs AG jedoch einen Pendelbusverkehr, mit einer etwas anderen Streckenführung auf einem Rundkurs vorbereitet.

Herausforderndes Streckenprofil der dritten Etappe Deutschland-Tour

Über Freiburg-Hochdorf, Reute, Nimburg und Bahlingen am Kaiserstuhl geht´s über die Schelinger Höhe und den Texaspass nach Breisach. Da das Fahrerfeld und der Tour-Tross hier freie Fahrt haben müssen, sind mehrere Kreis- und Landesstraße gesperrt, nur eingeschränkt befahrbar oder der Verkehr wird beispielsweise an Straßenkreuzungen kurzzeitig gestoppt. Gleiches gilt für die anschließende Fahrt durchs Markgräflerland: Von Breisach geht es über Mengen nach Bad Krozingen, dann folgen Staufen und Wittnau.

Von Horben geht es auf die Schauinslandstraße bis hoch auf den Freiburger Hausberg, wo auch das Ziel der Deutschland-Tour sein wird. Die Schauinslandstraße wird ab der Abzweigung „Bohrer“ ganztägig ab 8:00 Uhr komplett gesperrt sein. Die Zufahrt zur Talstation der Schauinslandbahn ist von 16:30 Uhr bis 17:35 Uhr nicht mehr möglich. Die Freiburger Verkehrs AG richtet zwischen Günterstal und der Talstation in der Zeit von 14:30 Uhr bis 20:30 Uhr einen Bus-Zusatzverkehr, zusätzlich zum regulären Fahrplan, zwischen Günterstal und der Talstation ein.