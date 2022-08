Frontalzusammenstoß mit fünf Verletzten

per Mail teilen

Bei einem schweren Unfall auf der B28 zwischen Lautenbach und Oppenau-Ramsbach (Ortenaukreis) sind am Mittwochnachmittag insgesamt 5 Menschen teilweise schwer verletzt worden. Eine 65 Jahre alte Frau war mit ihrem Wagen in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem anderen Auto zusammengestoßen. Warum die Unfallverursacherin auf die Gegenfahrbahn geriet ist bislang noch unklar. Alle Insassen der beiden Fahrzeuge kamen wegen ihrer Verletzungen in umliegende Krankenhäuser. Der Sachschaden liegt laut Polizei geschätzt bei rund 50.000 Euro. Bei dem Rettungseinsatz war neben mehreren Rettungsfahrzeugen auch ein Hubschrauber im Einsatz. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde während der Unfallaufnahme ein Gutachter hinzugezogen. Die B28 war mehrere Stunden voll gesperrt.