Markus Gutting

Ist: Redakteur im SWR-Studio Freiburg



Kommt aus: Philippsburg/Baden



Lebt: mit seiner Frau Eva, seinem Sohn Philipp und seinem Hund Dr. Quincy in Badenweiler-Schweighof



Lebt seit: April 1960



Lebt für den SWR: seit August 1993



Lebte vorher für: die Theologie und in verschiedenen Klöstern – die Musik war stärker, darum auch als Stimmbildner in der Freiburger Domsingschule und als Gesangssolist auf allen möglichen Konzertpodien Europas.



Mag: Musik von Klassik bis Jazz, von Funk bis Hudeli, gut jagen, gut essen, den Schwarzwald und die Schweiz.



Nervfaktor: Filz und Falschheit, Arroganz und Überheblichkeit.



und außerdem:

hat er als Kind viel zu viele Karl May-Bücher und Förstergeschichten gelesen, daher verbringt er seine Freizeit am liebsten als Jäger in Wald und Flur.