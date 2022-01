Schweizer Beteiligung an Kunstmesse Singapur

Die Messe Schweiz mit Sitz in Basel beteiligt sich mit 15 Prozent an der Veranstalterin der neuen Kunstmesse ART Singapur. Die Kunstmesse findet erstmals vom 12. - 15. Januar 2023 im Marina Bay Sands Expo and Convention Center statt und soll mit rund 100 Galerien zu einer führenden Kunstmesse für zeitgenössische Kunst in Südostasien werden. Die Messe Schweiz, die auch Veranstalterin der ART Hong Kong ist, will durch die Beteiligung ihre Position in Asien stärken und auch die Marke ihrer weltweit wichtigsten Kunstmesse, der ART Basel. Der Kauf von 15 Prozent der Aktien sei abgeschlossen, heißt es seitens der Messe Schweiz. Über den Preis sei Stillschweigen vereinbart worden.