Corona: Was spricht fürs Impfen, welche Sorgen sind unbegründet?

100.000 Corona-Tote in Deutschland und ein drohender Lockdown - das heisst: Impfen, impfen, impfen. Über Nutzen und Nebenwirkungen klärt der Freiburger Impfstützpunkt-Leiter auf.

Wer kann, sollte sich gegen Corona impfen lassen, sagen Experten auf der ganzen Welt. Was alles dafür spricht und welche Sorgen von Impfskeptikern unbegründet sind, darüber hat SWR-Reporterin Ulrike Liszkowski mit Thorsten Hammer, dem ärztlichen Leiter des Impfstützpunkts Freiburg, gesprochen.

SWR: Was spricht unbedingt für die Impfung?

Thorsten Hammer: "Man weiß mittlerweile, dass eine hohe Gefahr besteht, jetzt auch gerade auf Grund der Delta-Variante, zu erkranken, vor allem für die Ungeimpften. Das Risiko, schwere Verläufe zu haben oder auch daran zu versterben, ist um ein Vielfaches höher als bei den Geimpften."

Warum schützt die Impfung auch die anderen?

"Die Impfung schützt einmal den Menschen, der geimpft ist, und schützt auch die anderen, weil diejenigen, die weniger erkranken, auch eine weniger große Viruslast haben. Das heißt, Geimpfte können zwar übertragen - auch unbekannt übertragen, weil sie weniger Symptome haben. Aber die Gefahr, dass sie übertragen, ist geringer als bei denen, die ungeimpft sind."

Ist der neue mRNA Impfstoff ausreichend erprobt?

"Also wir kennen auch mRNA Impfstoffe aus anderen Bereichen, und es ist so: Allen, die sagen, wir haben keine Langzeitstudien oder wir haben keine Erfahrung, sei an dieser Stelle gesagt, es sind mittlerweile über sieben Milliarden Menschen (auch mehrfach, Anm. d. Red.) geimpft worden und die meisten mit einem mRNA Impfstoff. Das heißt, wir haben Erfahrungen an so vielen Menschen, wie wir es bei wenigen anderen Impfstoffen haben. Wir haben zwar keine Zehn-Jahres-Erfahrung, aber mittlerweile anderthalb Jahre Erfahrung. Und aufgrund der großen Zahl der geimpften Menschen auch große Erfahrungen mit diesem Impfstoff."

Warum sind Langzeitfolgen in zehn Jahren unwahrscheinlich?

"Weil wir von anderen Impfstoffen bisher wissen, dass nach dieser Zeit eigentlich nahezu gar keine Nebenwirkungen auftreten. Wenn relevante Nebenwirkungen auftreten, dann treten die in diesem früheren Zeitraum auf. Das heißt, jetzt nach anderthalb Jahren hat man große Erkenntnisse und aufgrund der großen Zahl von Geimpften haben wir auch eben diese seltenen Nebenwirkungen, wie etwa Thrombosen im Kopf, wie eine begleitende Herzmuskelerkrankung und andere, schon erkannt. Das hat bei anderen Impfstoffen viel länger gebraucht aufgrund der größeren Zahl, die man dazu braucht, um auch seltener Nebenwirkungen zu erkennen."

Eine Herzmuskelentzündung ist eine schwere Nebenwirkung. Warum raten Sie trotzdem zur Impfung?

"Man muss unterscheiden: Man rät nicht zur Impfung bei Menschen, bei denen das aufgetreten ist oder die gerade unter dieser Entzündung leiden. Das wissen wir mittlerweile, das heißt, da muss man sehr sorgfältig sein. Aber es ist eine sehr seltene Nebenwirkung und deswegen ist es natürlich so, dass die Nutzen-Risiko-Abwägung eindeutig in Richtung Impfung geht. Der Schutz durch sie ist um ein Vielfaches höher als das Risiko, an einer Herzmuskelentzündung zu erkranken."

Riskieren auch junge, gesunde Menschen an Covid zu sterben oder schwere Folgen davon zu tragen?

"Ja, wir haben mittlerweile auch junge Menschen auf den Intensivstationen. Wir haben sogar junge Menschen an künstlichen Maschinen zur Blutwäsche, an sogenannten ECMO-Maschinen. Und wir haben auch junge Menschen mit schweren Verläufen. Das ist zwar seltener der Fall als bei älteren Menschen. Aber betroffen sind mittlerweile eben auch viele junge Menschen, die noch nicht geimpft waren."

Was ist mit Kindern unter zwölf, die sich noch nicht impfen lassen können? Die Inzidenz ist da etwa doppelt so hoch wie im Bevölkerungsschnitt.

"Das ist ja genau das Argument, warum wir jetzt klar dafür votieren, dass alle, die sich jetzt schon impfen lassen können, sich unbedingt impfen lassen, weil die Inzidenzen auch in der Gruppe fünf bis elf Jahre die höchste ist unter den Altersgruppen. Die kann man natürlich schützen, wenn die anderen sich impfen lassen. Damit die nicht erkranken und damit auch keine Überträger sind."

Kann die Impfung zu Unfruchtbarkeit führen? Gibt es solche Fälle?

"Die haben wir noch nicht erlebt. Es gibt da mehrere Thesen, die kursieren. Das eine ist, dass aufgrund des mRNA Impfstoffs das menschliche Genom verändert würde. Das ist mitnichten so. Warum? Weil das Erbgut des Menschen, das heißt die DNA, im Zellkern eingebaut ist, und der mRNA Impfstoff ist eine ganz andere chemische Struktur. Das heißt, hier kommt es zu überhaupt keiner Interaktion.

Und das zweite, was immer kursiert, ist, dass die Spike-Proteine des Virus eine Bauähnlichkeit haben mit Proteinen der Plazenta. Jetzt wird sozusagen gemutmaßt, nach dem Impfen haben wir Antikörper gegen diese Spike-Proteine des Virus und damit würde auch entsprechend der Antikörper auf das zu bildende Plazenta-Protein gehen und damit zur Unfruchtbarkeit führen. Auch ist das bisher niemals aufgetreten."