Was ist schon normal in Corona-Zeiten ARD Jugendmedientag: Musikunterricht aus SWR Studio Freiburg

Wie so vieles in Corona-Zeiten mussten auch die Jugendmedientage der ARD am Dienstag ins Internet umziehen. Bei Konferenzen ist das inzwischen ja schon fast normal. Aber wie gut klappt das beim Musizieren?