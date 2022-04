Frühmittelalterliches Mädchengrab mit spektakulärem Perlenschatz

per Mail teilen

Bei Bauarbeiten für das Basler Fernwärmenetz sind Archäologen auf spannende Grabungsfunde gestoßen. Darunter ein Mädchengrab aus dem Frühmittelalter, das hunderte von Perlen enthielt.

In der Nähe des Kleinbasler Wettsteinplatzes werden derzeit mehrere Straßenabschnitte aufgerissen. Bagger entfernen den Asphalt und heben das Erdreich aus. Sobald eine bestimmte Tiefe erreicht ist, rücken die Archäologen an, um die Bodenschichten genauer zu untersuchen. Dabei legten sie inzwischen vier Gräber aus dem frühen Mittelalter frei.

Unter anderem entdeckten die Basler Archäologen zahlreiche Tierknochen mit Schlachtspuren. Gefunden wurden sie in einem ehemaligen Ziehbrunnen.

"Gerade diese Verfüllungen sind für uns sehr interessant, weil sehr oft Abfälle darin entsorgt wurden und die Abfälle uns sehr viel über das tägliche Leben der damaligen Bevölkerung sagen."

Bei den Grabungen stießen die Archäologen auch auf hölzerne Wasserleitungen aus dem Mittelalter. Sie versorgten damals in Kleinbasel eine Art Gewerbegebiet mit Wasser. Davon zeugen auch die Überreste einer wasserbetriebenen Säge und eines Stampfwerkes, einer sogenannten Lohstampfe. Damit wurden Fichten- und Eichenrinden zerkleinert, um mit der gewonnen Lohe Tierhäute zu gerben.

"Das Wasser war auch sehr entscheidend für Färbereien und aus diesen Färbereien ist dann die spätere Basler Chemie entstanden."

Der spektakulärste Fund der Basler Archäologen war aber bislang ein Mädchengrab aus dem 6. Jahrhundert. Darin wurden über 350 Glas- und Bernsteinperlen entdeckt. Die kleinste ist etwa zwei Millimeter klein, die größte rund drei Zentimeter. Außergewöhnlich ist nicht nur die große Anzahl an Perlen, sondern auch die Vielfalt an Typen, Formen und Farben.

Kostbare Gürtelschnalle mit Goldverzierungen entdeckt

In dem Grab des etwa zwölfjährigen Mädchens fanden die Archäologen auch eine eiserne Gürtelschnalle, die kunstvoll mit Goldeinlagen verziert ist. Der Basler Kantonsarchäologe Guido Lassau vermutet, dass es sich bei dem Mädchen um eine Alamannin, also eine Germanin gehandelt haben könnte. Genaueres könne aber erst eine DNA-Analyse erbringen. Die Römer siedelten damals bewusst Germanen an, die die Rheingrenze als Truppen bewachten. "Vielleicht war das Mädchen eine Angehörige einer solchen Einheit", mutmaßt Lassau.

Befunde geben Aufschluss über die Stadtgeschichte

Von solchen Grabungsfunden aus dem frühen Mittelalter versprechen sich die Archäologen wichtige Informationen über die Basler Siedlungsgeschichte und das Leben der damaligen Bevölkerung. Denn da es für dieser Zeit keine schriftlichen Quellen gibt, sind die kürzlich entdeckten Fundstücke die einzigen Zeugen dieser Epoche.