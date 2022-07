per Mail teilen

Ein junger Schulpraktikant hat sich bei einem Arbeitsunfall am Dienstag in Vöhringen-Wittershausen im Kreis Rottweil schwere Verletzungen zugezogen. Der Schüler hatte mit einem Druckluft - Nagelgerät Wandelemente befestigt. Dabei war er gestürzt und von dem Gerät schwer im Gesicht verletzt worden. Ein Rettungswagen brachte den Jungen in eine Spezialklinik.