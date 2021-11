Arbeitstag eines Freiburger Chirurgen

per Mail teilen

Der Freiburger Chirurg Bernhard Rumstadt zählt in Deutschland zu den besten seines Fachs. Trotz Corona-Pandemie hat er einen exklusiven Blick in den Operationssaal gewährt.

Er zählt in Deutschland zu den besten seines Fachs. Bernhard Rumstadt ist Chirurg. Er leitet seit 8 Jahren die Chirurgische Klinik des Evangelischen Diakoniekrankenhaus in Freiburg. Er hat das Haus zu einer anerkannten Schwerpunktklinik für Viszeralchirurgie geführt. Also der Chirurgie des Bauchraumes. Bernhard Rumstadt ist 59 Jahre alt. Er operiert seit 34 Jahren und fungiert seit 23 Jahren als Chefarzt. Mein Kollege Freddy Kunzelmann hat ihn einen Tag lang bei seiner Arbeit begleiten dürfen. Und dabei eine Arbeitsatmosphäre erleben dürfen, die sicher nicht jedem zugänglich ist.