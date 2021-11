Weniger Arbeitslose im November

Die Arbeitslosenquote in Südbaden ist im November erneut gesunken und liegt mit rund 3,3 Prozent leicht unter dem Landesdurchschnitt. Die Unternehmen haben im November viele Jobs ausgeschrieben, vor allem im Gesundheits- und Sozialwesen, aber auch im verarbeitenden Gewerbe. Lörrach meldet deshalb den stärksten Rückgang der Arbeitslosenzahlen seit zehn Jahren. In der Gastronomie dagegen werden südbadenweit mehr Arbeitslose verzeichnet. Ein Trend, der sich - mit der sich zuspitzenden Corona-Lage und verschärften Kontaktregeln - noch ausweiten dürfte. Auch im Handel trübt sich die Stimmung wieder. In Erwartung eines gedämpften Weihnachtsgeschäfts haben viele Unternehmen Kurzarbeit angemeldet. Ebenso könnten globale Lieferengpässe die Situation wieder verschärfen, so die südbadischen Arbeitsagenturen.