Arbeitslosenzahl leicht gesunken

In Südbaden ist die Zahl der Arbeitslosen im September im Vergleich zum Vormonat leicht gesunken. Vor allem der Beginn des neuen Ausbildungsjahres hat den Arbeitsmarkt in Südbaden im September belebt. So verbesserte sich die Arbeitsmarktsituation besonders bei den unter 25-Jährigen. Im Bezirk der Arbeitsagentur Offenburg sank die Zahl der Arbeitslosen in dieser Gruppe zum Beispiel um 126 Personen - ein Rückgang von 18,9 Prozent. Langzeitarbeitslose konnten hingegen kaum von dem Aufschwung profitieren - das liege vor allem dran, dass vor allem Fachkräfte und Experten gesucht würden, heißt es von der Agentur für Arbeit in Freiburg. Dort liegt die Quote aktuell bei 3,7 Prozent.