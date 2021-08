Die Zahl der Arbeitslosen in Südbaden ist im August weitgehend stabil geblieben. Wenngleich es vereinzelt einen leichten Anstieg gegeben hat. Dieser Anstieg, wie beispielsweise im Agenturbezirk Freiburg um 0,3 auf 3,0 Prozent ist marginal und wird von den Arbeitsmarktexperten auf saisonale Gründe zurückgeführt. Die Entwicklungen am Arbeitsmarkt hätten sich im Vorjahresvergleich sehr verbessert, heißt es aus dem Agenturbezirk Offenburg (Ortenaukreis), wo die Quote bei 3,4 Prozent liegt. Auch hier gab es einen leichten Anstieg. Bis auf den Bezirk Lörrach, wo eine Arbeitslosenquote von 4,3 Prozent herrscht, liegen sämtliche Arbeitsamtsbezirke in Südbaden weitgehend im Landesschnitt, er beträgt 3,9 Prozent. Im Arbeitsmarktbericht August wurde hervorgehoben, dass sich durch die Corona-Lockerungen der Politik viele Branchen, vor allem der Dienstleistungssektor erholt hätten, weil unter anderem der private Konsum zugenommen hat.