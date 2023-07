Berufsberater mit Rad und Karrieretipps am Oberrhein unterwegs

Zwei Reifen, eine Mission: Mit Drahteseln und Karrieretipps im Gepäck radeln Berufsberaterinnen und -berater diese Woche von Lörrach nach Karlsruhe - mit Station in Freiburg.

Berufsberatung für Erwachsene unter freiem Himmel – eine neue Idee der Arbeitsagenturen am Oberrhein. Ob im Lörracher Hebelpark, beim Freiburger Kartoffelmarkt oder in der Offenburger Fußgängerzone – die Arbeitsagenturen am Oberrhein verlegen ihre Berufsberatung für eine Woche nach draußen: weg vom Schreibtisch und rauf auf den Sattel. Ein fünfköpfiges Beratungsteam strampelt entlang des Oberrhein - von Lörrach nach Karlsruhe. Zwischenstopp ist unter anderem in Freiburg. Ziel ist es, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die bereits im Berufsleben stehen, sich aber vielleicht eine Veränderung wünschen.

Vom Büro auf den Marktplatz: Berufsberatung mal anders

In weißen Radtrikots, mit Helm und Radtaschen sind vier Berufsberaterinnen und und ein Berater der Arbeitsagenturen am Oberrhein in Süd- und Nordbaden unterwegs. Vor Ort werden sie von ihren jeweiligen Kolleginnen und Kollegen unterstützt. "BeRadungs-Tour" nennt sich das neue Projekt. "Es muss ja nicht immer eine Beratung in den Amtsstuben sein, sehr gerne auch mal auf einem Marktplatz oder wirklich auf dem Fahrrad", erklärt Judy Fleischer, die in der Agentur für Arbeit in Lörrach Erwachsene berät und während ihres Erwerbslebens begleitet. Sport mache ja auch den Kopf frei, da könne man auch über Alternativen nachdenken, einfach mal ein bisschen brainstormen, so Judy Fleischer weiter.

Arbeitsagentur: Mehr als eine Anlaufstelle bei Arbeitslosigkeit

Mit der fünftägigen "BeRadungs-Tour" wollen die Arbeitsagenturen am Oberrhein auch an ihrem Image feilen. In den Köpfen vieler Menschen sei die Arbeitsagentur erst Anlaufstelle, wenn Arbeitslosigkeit drohe, erzählt die mitradelnde Berufsberaterin Christine Huertas Rodriguez.

"Es macht einfach Spaß, auf die Leute zuzugehen und Barrieren abzubauen."

Man biete die Berufsberatung jetzt aber auch für Erwachsene an, viele Beschäftigte sollen auf das neue Angebot aufmerksam werden, so die Botschaft. Denn die zunehmende Digitalisierung, der Fachkräftemangel und der demographische Wandel veränderten den Arbeitsmarkt, erklärt Christine Huertas Rodriguez. Das biete viele Chancen und Möglichkeiten. Als Arbeitnehmer sei es wichtig, dranzubleiben und sich weiter zu entwickeln.