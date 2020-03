Friseure und Kosmetiker haben geschlossen, aber Zahnarztpraxen sind weiterhin geöffnet. Dabei haben auch Zahnärzte engen Kundenkontakt. Viele von ihnen fühlen sich allein gelassen.

Zu Besuch in einer Zahnarztpraxis in Buchenbach (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) bei Freiburg: Das Wartezimmer ist leer, Julian Reinhard behandelt dort nur Notfallpatienten. So will er seine Mitarbeiter und sich schützen, denn keiner weiß, welche Patienten infiziert sind und welche nicht. "Ich musste natürlich Kurzarbeit anmelden. Meine Mitarbeiter haben Verständnis dafür, weil sie später auch noch einen Arbeitsplatz haben wollen. Ich bin Existenzgründer, habe im Januar die Praxis übernommen, natürlich keine Rücklagen gebildet und muss schauen, wie ich über die Runden komme die nächsten Wochen", so Reinhard.

Keine Anweisungen, nur Empfehlungen

Das Problem dabei: Seitens der Behörden gibt es keine Anweisungen, nur Empfehlungen für den Umgang mit der aktuellen Situation. Ärzte und zahnmedizinische Assistenten sind laut Reinhard sehr gefährdet. Einerseits arbeiten sie im Mundraum der Patienten, über den sich das Coronavirus erwiesenermaßen verbreitet. Andererseits verteilt der Aerosolnebel das Virus zusätzlich in der Luft.

Schutzkleidung werde knapp

Der normale Mundschutz, auch das ist inzwischen belegt, hilft nicht viel gegen Corona. Alle Mitarbeiter müssten eine FFP2-Schutzmaske tragen, aber die seien nur noch auf dem Schwarzmarkt zu bekommen, sagt Reinhard. Auch die Schutzkleidung werde langsam knapp. Dass nicht zumindest teilweise ein Behandlungsverbot ausgesprochen wird, kann er nicht verstehen. Es gehe ja später auch um mögliche Ansprüche aus den finanziellen Rettungsschirmen.